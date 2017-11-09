خدعة ستمنحك مساحة أكبر في شاشة “آيفون X” (صور)

أتاح تطبيق جديد يحمل اسم “Notcho” خدعة مميزة، ستقوم بإخفاء الجزء الأسود ،الذي يتوسط الحافة العليا لشاشة هاتف أبل الجديد آيفون إكس، من خلال مجموعة جاهزة بالفعل من الخلفيات، أو تحويل أي صورة تختارها لتحمل شريطًا أسود يحاذي الجزء الأسود.

وبحسب موقع ” TNW” التقني، يتيح التطبيق مجموعة متنوعة من الخلفيات ،التي تسمح لك أن تختار من بينها ما يناسبك، وتغلب عليها الحواف السوداء الكبيرة؛ كي تحاذي الجزء الأسود، كما يسمح لك بأن تقوم بإعادة ضبط أي صورة تريد وضعها كخلفية من داخل التطبيق، وذلك بعد أن تقوم بشراء التطبيق من متجر آب ستور بسعر 1.99 دولار.

ووضعت أبل هذا الجزء في هاتفها الجديد؛ كي تتمكن من تقديم ميزة بصمة الوجه “Face ID”، والتي تتيح للمستخدم أن يقوم بتأمين هاتفه وبياناته ببصمة وجهه، حيث أن الشركة في هذا الجزء الصغير ،وضعت العديد من التقنيات الحديثة مثل: مستشعر الأشعة تحت الحمراء، ومصدر ضوئي ،يطلق إضاءة غير مرئية؛ ليتمكن هاتفك من التعرف على وجهك ،حتى في الإضاءة الخافتة أو الظلام الدامس، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 7 ميغابكسل، ومستشعر لمسح الوجه “Dot Projector” عبر تحديد 30 ألف نقطة مميزة على وجه المستخدم.

وبسبب شكل الجزء ،الذي لم يعجب بعض المستخدمين، كان هناك محاولة سابقة لإخفائه من خلال الاستعانة بتصميم إطار خارجي للصور، عبر برنامج فوتوشوب، وهو عبارة عن إطار أسود يتم فيه وضع أي صور ترغب في أن تجعلها خلفية لهاتفك، وبالتالي سيكون الجزء الأسود مختلطًا بالإطار الأسود المحيط بالصورة، ولن يظهر بالشكل الكبير.