شاهد.. طوابير حول العالم لشراء “آيفون اكس” (صور وفيديو)

توافد المئات أمام متاجر شركة أبل التكنولوجية، للحصول على الهاتف الجديد آيفون إكس، حيث يعد الجمعة اليوم الأول الذي يوضع فيه الهاتف على رفوف المتاجر.

وسادت حالة من الترقب والانتظار، قبيل وصول نسخ الهاتف الجديد، حيث يأمل الكثيرون الحصول على الهاتف دون عناء.

وتجمهر عشاق إصدارات أبل في عدد من عواصم دول العالم لاقتناء الهاتف الجديد، منذ الساعات الأولى من ليلة البارحة، وحتى ساعات الفجر قبل أن تفتح متاجر أبل أبوابها للمتسوقين الشغوفين بالحصول على ميزة أول مشتر للهاتف الذي يصل سعره ما يقارب 1200 دولار أمريكي.

ويقدم هاتف آيفون الجديد 10 مزايا مختلفة لم تصل لهاتف من هواتف أبل من قبل، حيث يحمل شاشة تحتل الواجهة الأمامية للهاتف بالكامل مع الحد الأدنى من الحواف المحيطة بالشاشة، مع غياب زر الشاشة الرئيسة وبصمة الإصبع، إلى جانب أن هيكل الهاتف بالكامل من الزجاج المغطى بطبقة حماية من زجاج كورنينج جوريلا جلاس.

ويحتوي الهاتف ميزة مبتكرة وهي بصمة الوجه Face ID، والتي تنسخ بصمة لوجهك عبر تحديد 30 ألف نقطة مميزة على سطحه وتلتقط صورة لها بالأشعة تحت الحمراء، بحيث يصعب التحايل على النظام من خلال استخدام صورة فوتوغرافية أو صورة على هاتف محمول كما كان الحال من قبل مع بصمة الوجه أو بصمة العين في الهواتف السابقة وكان يسهل خداعها.

ورغم ذلك، فإن أبل حذرت المستخدمين ممن لديهم أشقاء توأم ألا يعتمدوا على ميزة البصمة لأن النظام قد يختلط عليه الأمر أمام وجوه توائمهم، بالإضافة إلى أنها أوصت بألا يتم استخدام الميزة مع المستخدمين الأقل من 13 عامًا.

ويبلغ سعر هاتف آيفون اكس النسخة 64 جيغابايت 999 دولار، بينما 1149 دولارًا لنسخة الـ 256 جيغابايت.