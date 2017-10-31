قبل يومين من موعد وصوله إلى الأسواق.. تعرّف على المزايا الخفية لآيفون إكس (صور)

كشفت شركة آبل عن هاتفها الفريد آيفون إكس في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول الماضي والذي قدم للعالم مجموعة مختلفة من المزايا.

وبمجرد فتح باب طلبات الشراء المسبقة الجمعة الماضية بحسب ما أعلنت “أبل” فإن حجم الطلبات كسر كل التوقعات وتعمل الشركة على أن تسرع من عجلة الإنتاج لكي تقابل الطلب المطرد على هاتفه.

وبدأ جميع صناع المحتوى التقني في نشر العديد من التقييمات للهاتف قبيل إتاحته داخل متاجر الشركة في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وهناك 8 مزايا خفية كشفها المراجعون خلال استخدامهم للهاتف، يمكنك الاطلاع عليها جميعًا فيما يلي:

إيقاظ الهاتف بدون زر Home

إحدى أهم المزايا التي كان يقدمها زر الشاشة الرئيسة في هواتف آيفون هو فتح الشاشة أو إيقاظ الهاتف، ولكن مع هاتف آيفون إكس وغياب هذا الزر أصبح بالإمكان إيقاظ الهاتف بمجرد التقاطه أو عبر الضغط على زر فتح الموبايل أو بمجرد لمس الشاشة.

انظر للشاشة خلال تسجيل بصمة وجهك.

عندما تستخدم ميزة Face ID أول مرة على هاتفك آيفون إكس سيكون عليك تسجيل بصمة وجهك وأنت تنظر مباشرة إلى الشاشة لكي يلتقط النظام نظرة عينيك.

وبالتالي سيصبح من المستحيل لأي شخص أن يفتح هاتفك بمجرد توجيه الهاتف إلى وجهك، حيث يشترط أن تنظر إلى الهاتف مباشرة.

ولكن هذه الميزة لن تعمل بشكل طبيعي في حال كان المستخدم من فاقدي البصر أو يرتدي نظارة شمسية سميكة تحجب نفاذ الآشعة تحت الحمراء لمسح عينيه.

وفي هذه الحالة يمكنك إيقاف ميزة التقاط الانتباه Attention Detection من داخل إعدادات الهاتف.

ميزة الوصول Reachability.

كانت آبل قد أطلقت من قبل على متن هواتف آيفون 6 ميزة خاصة بإمكانية تصغير مساحة العرض على الشاشة، بحيث يكون من السهل على المستخدم أن يتعامل مع هاتفه بيد واحدة.

وكان تفعيل الميزة يعتمد على الضغط مرتين على زر الرئيسة، ولكن مع غياب هذا الزر قامت أبل بإتاحة الميزة عبر الهاتف من خلال سحب شريط الرئيسة الموجود أسفل منتصف الشاشة نحو الأسفل.

سهولة الوصول إلى الكاميرا وتشغيل الفلاش.

الآن عندما تنقطع الكهرباء في المكان المحيط بك يمكنك أن تفتح الفلاش الخاص بهاتف آيفون إكس من خلال واجهة قفل الشاشة على الهاتف، وكذلك يمكنك الوصول إلى الكاميرا مباشرة من نفس الشاشة.

خصوصية الإشعارات على هاتفك.

هذه مشكلة كبيرة كانت تواجه المستخدمين فيما يخص موضوع خصوصية الإشعارات التي يستقبلونها ويتم عرضها على واجهة قفل الشاشة على هواتفهم، ولكن آيفون إكس حل المشكلة، حيث سيتم عرض الإشعارات بشكل كمي دون إظهار محتوى كل منها إلا عندما يلتقط الهاتف بصمة وجه المستخدم وهو ينظر إليه، وعندها فقط يتم إظهار محتوى الإشعارات.

هاتفك يعرف أنك هنا.

من المزايا الرائعة التي تقدمها تقنية Face ID أن الهاتف عندما يلتقط وجهك بالقرب منه فإنه يفهم أنك تستخدم الهاتف لذلك فإنه يخفض أوتوماتيكيًا من صوت الإشعارات لأنك بالفعل قريب منه، كما أنه إذا التقط أنك لفترة من الوقت لا تنظر إلى الهاتف فإنه يطفئ إضاءة الشاشة ليحافظ على البطارية لأنك لا تستخدمه.

حالات الطوارئ.

عندما تشعر بالخطر يمكنك أن تضغط 5 مرات على زر إيقاظ الهاتف بحيث يتم تشغيل وضع الطوارئ، وفي هذه الحالة يتم إيقاف تشغيل ميزة بصمة الوجه، وفتح هاتفك يتطلب ضرورة إدخال الرقم السري مما يحافظ على خصوصيتك في حال قام أحدهم بإرغامك على فتح هاتفك.

تشغيل سيري دون زر الرئيسة

يمكنك الآن تشغيل سيري حتى وإن كان قفل الشاشة مغلقًا، من خلال الضغط لمدة طويلة على زر إيقاظ الهاتف، وبالتالي ذلك يعوض غياب زر الرئيسة.