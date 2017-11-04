مع بدء الاستخدام.. تحذير لأصحاب “آيفون x” (صور)

نشر عدد من مالكي هواتف “آيفون x” الجديد، صوراً وفيديوهات قالوا إنها تظهر الأضرار الهائلة التي أصابت هواتفهم الجديدة، التي لم يمض على شرائها سوى ساعات.

وشكا عدد من أصحاب الهواتف الجديدة في الصين، من تحطم أجهزتهم وتضررها بعد سقوطها منهم، رغم أن ثمن الواحد منها تجاوز 1,119 دولار تقريباً، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الهاتف جاء بذات الزجاج الذي استخدمته شركة أبل في هاتفها أيفون 8، الذي قالت إنه يتمتع بالصلابة والمتانة أكثر من أي هاتف ذكي على الإطلاق”.

وأكدت الصحيفة على أن “عدداً من التقنيين أجروا عدة اختبارات سقوط على الهاتف، مؤكدين أن زجاج الهاتف قابل للكسر على عكس ما يقال”.

ونشر أحد المستخدمين صورًا ومقاطع عبر موقع “Weibo” الصيني للتواصل الاجتماعي، ظهر فيه هاتفه الجديد “آيفون إكس” بشاشة مكسورة وخلفية محطّمة.

وتنص قائمة الأسعار الرسمية التي أعلن عنها متجر شركة “أبل”، على أن تكلفة إصلاح شاشة “آيفونx” تكلف 286.44 جنيه إسترليني، ونحو 556.44 جنيه إسترليني لإصلاح أي أضرار أخرى.

وهذه المبالغ الكبيرة تتراوح ما بين ربع ثمن الهاتف أو نصفه، لذا على مالكي الهاتف توخي الحذر الشديد في التعامل مع هاتفهم الجديد.