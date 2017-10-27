أبل: طلبات شراء آيفون 10 “فائقة الارتفاع”

قالت أبل اليوم الجمعة، إن طلبيات الشراء المسبقة لشراء هاتفها الجديد آيفون 10 “فائقة الارتفاع” مما دفع أسهم الشركة للصعود أكثر من 2%.

وبدأ وضع طلبات الشراء المسبقة لنسخة الهاتف التي تطرحها أبل احتفالا بمرور عشر سنوات على إطلاق آيفون للمرة الأولى من الساعة 0701 بتوقيت جرينتش اليوم.

وقالت متحدثة باسم أبل إننا “نلحظ من الاستجابة الأولية أن طلب العملاء فائق الارتفاع”.

ويظهر موقع الشركة أن زمن التسليم قد زاد إلى خمسة أو ستة أسابيع، بينما كانت الخطة الأصلية أن يبدأ تسليمه في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي إطلاق آيفون 10 بعد مخاوف على مدى أسابيع في أوساط المحللين، بشأن استراتيجية طرح هاتفين في غضون أشهر فحسب على العكس من نهج أبل السابق.