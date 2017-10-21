لهذا السبب.. آيفون إكس يتسبب بمشكلة لـ”أبل” قد يكبدها خسائر كبيرة

تواجه شركة “أبل” الأمريكية مشكلة حقيقية، قد تكبدها خسائر فادحة، فهي مطالبة بتأمين أعداد كبيرة من الهاتف “آيفون إكس”، الذي طرحته مؤخرًا، وهو أمر صعب، وفقًا للمؤشرات الأولية.

وبالرغم من طرح الشركة للهاتفين آيفون 8 وآيفون 8 بلس، إلا أن الكثيرين يرغبون باقتناء الهاتف آيفون إكس، الذي أثار الاهتمام سواء من حيث التصميم أو الإمكانيات المتطورة والشاشة الكبيرة ونظام بصمة الوجه فائق التطور Face ID، أو الهيكل الزجاجي الجذاب.

قصور في التصنيع

ويبدو أن “أبل” عندما وضعت تصميم هاتفها آيفون إكس، حاولت أن يكون مختلفًا كليًا عن كل ما سبق من هواتف آيفون، فهي أرادت أن يكون كل جزء من مكونات الرقعة السوداء التي تتوسط أعلى شاشة الهاتف وتحمل الكاميرا الأمامية ومستشعر الأشعة تحت الحمراء وجهاز عرض الأشعة لتحديد بصمة الوجه إلى جانب السماعة الخارجية للمكالمات، يستخدم دائرة كهربائية خاصة به.

وبسبب ذلك كان الأمر صعبًا أن يتم العثور على مُصنِّع يتمكن من تصنيع تلك الأجزاء المتفرقة ويضعها معًا لتعمل بكفاءة، فالعثور عليه استغرق وقتًا طويلًا، بجانب أن العملية الإنتاجية تعتبر بطيئة مقارنة بمعدل الطلب المتوقع.

ووفق تقريرٍ لمدير شركة KGI Securities، نشره سابقًا، فإن معدل إنتاج أبل من هاتفها الجديد إكس بحلول الجمعة القادمة سيصل إلى 3 ملايين هاتف، وذلك يعتبر كمًا ضئيلًا مقارنة بمعدلات بيع هواتفها على مدار الأعوام السابقة خلال اليوم الأول لطرحها، حيث إن هاتفها آيفون 6s حقق مبيعات 13 مليون جهاز يوم تم طرحه، بينما حقق آيفون 6 حوالي 10 ملايين جهاز، بينما حقق آيفون 5S حوالي 9 ملايين جهاز.