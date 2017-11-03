لمدة 20 يوماً.. إغلاق تطبيقي “واتساب” و”تيليجرام” في هذه الدولة 

أكد المتحدث من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أفغانستان، نجيب نانجيال، اليوم الجمعة، أن الحكومة الأفغانية أغلقت تطبيقي الاتصالات “واتس اب” و”تيليجرام” لمدة 20 يومًا.

وأوضح المسؤول الأفغاني أن خطوة الإغلاق المؤقت ناجمة عن “شكاوي بشأن الاداء المنخفض”، مضيفًا أن الوزارة قررت إصدار أوامر إلى شركات خدمات الإنترنت بإغلاق التطبيقين.

وقال المتحدث: “أغلقت شركة إم تى إن وسلام للاتصالات بالفعل تطبيقي (واتس اب) و(تيليجرام)، وسيتبع ذلك إغلاق تطبيقات أخرى”.

وذكرت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها تريد أن تقدم “تكنولوجيا جديدة” للمساعدة في منع عرقلة الخدمة.

غير أن صحفيًا بصحيفة “نيويورك تايمز” ذكر في تغريدة له على موقع “تويتر”، أن مصادر بالوزارة أكدت أن مديرية الأمن الوطني، أمرت في الواقع بإغلاق التطبيقين، بينما نفى المتحدث باسم المديرية، حامد فاضلي،أي تدخل في قرار الحكومة.