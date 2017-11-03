“واتس اب” يعود للعمل بعد توقفه بشكل مفاجئ بعدة دول

توقف تطبيق برنامج “واتس اب” الشهير، والذي تمتكله شركة “فيسبوك” ويستخدمه أكثر من مليار شخص، عدة ساعات بشكل مفاجئ في عدد من الدول، قبل أن يعود للعمل منذ وقت قصير.

وبحسب استطلاع لموقع “رؤيا”، فإن التطبيق توقف عن العمل في كل من الأردن وتركيا وأوروبا والمملكة المتحدة أيضًا.

وقال مستخدمون إن شركة واتس اب أصدرت بيانًا بشأن المشكلة، حيث اعتذرت رسميًا عما حدث، قائلة: “إن الشركة تشتغل على إصلاح العطل بنسبة 100%، والخدمة ستعود للعمل لدى الجميع خــلال ساعات، حيث يأتي العطل في أثناء قيام الشركة بطرح عدد من التحديثات خــلال الأيام المقبلة”.