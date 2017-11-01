“أبل” تترك هواتفها الأقدم من آيفون 7 عرضة للاختراق (صور)

أطلقت شركة “أبل” الأمريكية تحديثها الجديد لنظام تشغيلها الأحدث “iOS 11 ” والذي يحمل مجموعة من المميزات لهواتف آيفون التي تعالج ثغرة “الواي فاي” الخطيرة المكتشفة مؤخرًا والمعروفة باسم “كراك”، وفقًا لما نشره موقع “آرث تكنيكا” التقني.

ويحمل التحديث الجديد حلًا للثغرة الخطيرة التي تسمح للمخترقين بأن يتابعوا كل ما يجرى على شبكات “الواي فاي” والملفات التي يتم تبادلها من خلال الشبكة والأجهزة المتصلة بها وذلك يكون متواجدًا بشكل أكبر داخل شبكات الإنترنت اللاسلكية في الشركات، ولكن المستخدمين أكدوا أن التحديث يقدم حلًا للثغرة على متن هواتف آيفون 7 والأحدث من ذلك، بينما أهمل هواتف آيفون الأقدم من ذلك.

كما يحمل التحديث الجديد مجموعة من مئات “الإيموجيز” من خلال تقديم المجموعة الجديدة “Unicode 10” مما سيتيح للمستخدمين أن يتبادلوها مع أصدقائهم في مختلف التطبيقات، ولكن قد لا يستمتع بها الطرف الآخر إن لم يكن يستخدم هواتف آيفون أو إن كانوا لم يثبتوا التحديث على هواتفهم.

ويعيد التحديث إلى هواتف آيفون ميزة ” 3 D Touch “وهي ميزة تسمح للمستخدم أن ينجز المزيد من المهام بدون فتح التطبيق نفسه وذلك من خلال الضغط باستمرار على علامة التطبيق ومن ثم يختار من القائمة الصغيرة التي تظهر له وهي ميزة كانت غير متوفرة على متن الإصدار الأول.