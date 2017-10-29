بهذا التصرف.. ابنة موظف في “أبل” تتسبب بإقالته

تلقت شركة أبل الأمريكية انتقادات كبيرة، بعد قرارها إقالة أحد الموظفين، لسبب وصف بغير المقنع.

وقررت الشركة التكنولوجية العملاقة، إقالة أحد موظفيها، بعد أن مكّن ابنته من استخدام نموذج تجريبي لهاتف آيفون إكس قبل إطلاقه رسميا، بحسب موقع ماشبل التقني.

لكن ما زاد الأمور تعقيداً هو أن الفتاة وتدعى برووك أميليا باتيرسون، قامت بنشر مقطع فيديو خلال استخدامها للهاتف عبر موقع “يوتيوب”، وحقق مشاهدات كبيرة.

وقالت الفتاة إن والدها حذرها من نشر مقطع الفيديو، غير أنها أصرّت على ذلك، فيما أُزيل المقطع في وقت قصير.

ولاحقا، نشرت الفتاة باتيرسون، مقطعًا عبر موقع “يوتيوب”، يظهرها وهي تبكي، لإقالة والدها من عمله، بسبب مقطع الفيديو الذي نشرته خلال استخدامها للآيوفون إكس.

بدورها لم تعلق الشركة بشكل رسمي على تلك الحادثة، سواء مقطع الفيديو الذي نشر حول جهاز الآيفون إكس، أو قرار إقالة الموظف.