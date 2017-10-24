اعتذارًا عن نوت7.. سامسونغ توزع هواتف نوت 8 على ركاب طائرة (صور)

قامت شركة “سامسونغ إسبانيا” بالتعاون مع خطوط جوية إسبانية بتقديم 200 هاتف غالاكسي نوت 8 لركاب رحلة متوجهة من مدريد إلى جالاسيا، كاعتذار عما حدث مع هاتفها الماضي نوت 7، وفقًا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني.

وأرفقت الشركة بكل هاتف رسالة مفادها “جعلناكم تغلقون هواتفكم العام الماضي، وهذا العام نحن نريد أن نرحب بكم معه”.

وتسببت انفجارات هاتف نوت 7 العام الماضي بحرج كبير لسامسونغ أمام العالم، حيث اضطرت إلى استدعاء ملايين الهواتف حول العالم، كما تم حظر استخدامها على متن الرحلات الجوية، إلى جانب إصابات عديدة للمستخدمين.

ونجحت سامسونغ هذا العام في أن تضع مجموعة معايير ،واختبارات ؛لتلافي ما حدث العام الماضي خلال عمليات التصنيع، وخصوصًا تصنيع البطارية.