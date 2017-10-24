“سامسونغ” تغير مكان البصمة في “غالاكسي S9” (صورة)

سجلت “سامسونغ” براءة اختراع جديدة لهواتفها الذكية، تظهر في صورها بصمة الإصبع موجودة في واجهة الهاتف على جزء مخصص للبصمة دون وجود حافة كاملة أسفل الشاشة.

وذكرة موقع “فاندرويد” التقني أن بصمة الإصبع تتواجد في موقع يجمع بين جزء من الشاشة وحافة الهاتف السفلى ،بحيث يكون سهل الاستخدام.

وكانت “سامسونغ” وضعت بصمة الإصبع في هاتفها “S8” هذا العام في ظهر الهاتف، وذلك لتحقق فكرة الشاشة الكاملة في واجهة الهاتف “Infinity Display”.

ولم تعلق الشركة على التوقعات الجديدة، خاصة وأنه من المتوقع أن يطرح هاتفها الجديد في الأسواق بحلول كانون الثاني/يناير المقبل في مؤتمر “CES” لتقنيات المستهلكين 2018.