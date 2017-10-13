هل تتخلى “أبل” نهائيًا عن بصمة الإصبع في هواتف آيفون‎؟

كشف المحلل التقني، مينغ تشي كيو، أن شركة “أبل” الأمريكية عقدت العزم على أن تتخلى تمامًا عن تقنية بصمة الإصبع في هواتف آيفون المقبلة، وستعتمد بشكل رئيسي فقط على بصمة الوجه، وفقًا لما نشره موقع “TNW” التقني.

وأوضح التقرير أن الشركة “أبدعت في تطوير تقنية مسح بصمة الوجه في هاتفها آيفون إكس، والذي لم يصل الأسواق بعد”، بمساعدة شركة “eldim ” الفرنسية، حيث يعتمد النظام على عدسة عرض بأشعة تحت الحمراء تنشر 30 ألف نقطة على وجه المستخدم لتحدد بصمته بدقة عالية.

وعلى الرغم من أن نجاح أو فشل النظام الجديد لم يتحدد بعد، إلا أن تقرير مينغ يشير إلى أن الشركة قد اتخذت قرارها بالاعتماد على بصمة الوجه كميزة أساسية لحماية خصوصية مستخدمي آيفون في المستقبل.

وقد تظل الحماية ثنائية في هواتف آيفون لعام 2018 المقبل، بحيث يتم الاعتماد أيضًا على بصمة الإصبع والوجه معًا، ولكن فيما بعد ستنفرد ميزة بصمة الوجه لتحتل المشهد بالكامل.