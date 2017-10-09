انفجار هاتف آيفون 8 بوجه مواطن خليجي

قال مواطن خليجي إن هاتف آيفون 8 الجديد الذي اشتراه قد انفجر في وجهه أثناء شحنه في السيارة، وبعد أن شم رائحة حريق عندما بدأ الشحن.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل وهو يتحدث إلى صيدلاني داخل إحدى الصيدليات وهو مصاب في خده الأيسر ومضمد بعد ما قال إنه انفجار هاتف آيفون 8.

يذكر أن شركة آبل تحقق في عدد من التقارير حول انتفاخ بطاريات هاتفها الجديد آيفون 8 بلس، وانفصال شاشة الهاتف عن هيكل الجهاز المصنوع من الألومنيوم.