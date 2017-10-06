نظام تشغيل آبل الجديد يتيح لأوبر تسجيل ما يجري على شاشة الهاتف

كشف تقرير نشره الباحث الأمني “Will Strafach” يقول إن نظام تشغيل أبل الجديد “ios 11” يحمل إذنا لتطبيق أوبر يتيح له تسجيل كل ما يقوم به المستخدم على شاشة هاتفه، وذلك دون علمه، وفقًا لما نشره موقع “TNW” التقني.

ويشير تقرير الباحث إلى أن الإذن يعتبر اختراقًا صريحا لخصوصية المستخدم، خاصة أنه لا يعلم عنه شيئًا ولم يتم التنويه حوله بأي طريقة سواء من أبل أو أوبر.

وقدم التحديث الجديد “ios 11” للمستخدمين ميزة تسجيل الشاشة وكل ما يجري عليها، وذلك يعتبر أمرًا جديدًا لم يكن متاحًا من قبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم أوبر أن الشركة بالفعل كانت قد طورت هذا الإذن لاستخدامه مع تطبيقها التجريبي لساعة أبل الذكية، وجار حاليًا العمل مع أبل للتخلص تمامًا منه.