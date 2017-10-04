أبل تحل مشكلة سماعة المكالمات بتحديث جديد لـiOS 11‏

أطلقت شركة أبل تحديثًا جديدًا لنظام تشغيلها الأحدث iOS.0.2 ،والذي يتضمن معالجة للصوت المزعج ،الذي كان يصدر عن سماعة المكالمات في هواتف آيفون 8، وفقًا لما جاء على موقع “تيك كرانش” التقني.

كانت المشكلة في البداية تواجه فقط مستخدمي هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس، ولكن بمرور الوقت اكتشف بعض المستخدمين أن هواتفهم الأقدم من ذلك تواجه نفس المشكلة.

واعترفت الشركة بالمشكلة في وقت سابق، معلنة أنه سيتم حلها عبر تحديث في وقت لاحق ،والأمر غير متعلق بسماعة الهاتف كجزء صلب، وإنما في نظام التشغيل الجديد iOS 11.

لذا كل ما على المستخدم فعله هو التوجه إلى إعدادات هاتفك وتحميل التحديث الجديد ليتم حل المشكلة فورًا.