“روميو وجولييت” يتسببان في تأخير إطلاق “آيفون إكس”

كشف تقرير صحافي أن السبب وراء بطء إنتاج هواتف “آيفون إكس” ؛يكمن في عملية إنتاج مستشعر بصمة الوجه (Face ID)، الذي يتكون من جزئين يحملان اسم “روميو وجولييت”.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن “تركيب المكونين في هيكل الهاتف يستغرق فترة زمنية”، مشيرًا إلى أن “روميو يعتبر أكثر احتياجًا للوقت، وهو المسؤول الرئيس عن التأخير”، وفقًا لما نشره موقع “ماشبل” التقني.

وقال تقرير صادر عن المحلل الصيني الشهير مينج تشي كيو، قبل 10 أيام، إن “أبل لن تستطيع مجاراة الطلب الهائل على هاتف آيفون إكس، لذلك من المتوقع أن يتم تسليم جميع الطلبات المسبقة، والمتوقع أن تكون 50 مليون وحدة، بحلول 2018”.

ومن المنتظر أن يتم استقبال طلبات الحجز المسبق للهاتف بحلول الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يتم طرحه في الأسواق بحلول الـ3 من تشرين الثاني/ نوفمبر.