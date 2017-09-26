تعرف على مواصفات بطارية وذاكرة “آيفون X”

أكد تسريب جديد لوثيقة صادرة عن وزارة الصناعة الصينية أن هاتف “آيفونX” سيأتي برامات 3 غيغابايت وبطارية سعتها كبيرة، وفقا لما جاء على موقع “ماك رامورز” التقني.

وأوضح التسريب، الذي غرد به المدون التقني ستيف هامرستيفر على موقع “تويتر” أن الهاتف المنتظر سيأتي ببطارية كبيرة سعتها 2715 مللي أمبير، وذلك يتوقع يكون سببه تشغيل الشاشة الكبيرة الخاصة بالهاتف وحجمها 5.8 بوصة.

وأشار ستيف الى أن الوثيقة أوضحت أن الهاتف سيقدم أداءً مميزاً من خلال معالج A11 Bionic بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

كما أوضح المدون أن هواتف “آيفون 8” وأخيه الأكبر “8 بلس” ستحمل بطاريات سعتها، على الترتيب، 1821 مللي أمبير و2675 مللي أمبير، والتي قد تم طرحها في الأسواق الجمعة الماضي.

ومن المنتظر طرح هواتف “آبل” في الأسواق في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.