نيويورك تايمز: الذكاء الاصطناعي يدخل في صناعة الطائرات دون طيار الأمريكية

حيث تعتبر "Valkyrie" طائرة دون طيار من الجيل الجديد، الذي يُدار بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل وكامل دون تدخل أي عنصر بشري، وقادرة على قطع مسافة ضعف عرض الصين وقادرة على حمل صواريخ يمكنها ضرب أهداف العدو بعيدًا عن نطاق رؤيتها، التي تم تجربتها جنبًا إلى جنب مع الطيارين الأمريكيين مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة أن المخططين العسكريون بدأوا يشعرون بالقلق من أن المزيج الحالي من طائرات القوات الجوية وأنظمة الأسلحة، على الرغم من تريليونات الدولارات المستثمرة فيها، لم يعد من الممكن الاعتماد عليه للسيطرة إذا اندلع صراع واسع النطاق مع الصين. وذلك لأن الصين تحمي سواحلها، والجزر الاصطناعية التي بنتها في بحر الصين الجنوبي، بأكثر من ألف صاروخ مضاد للسفن والطائرات؛ ما يحد بشدة من قدرة الولايات المتحدة على الرد.

لذا كان لزامًا على القوات الجوية الأمريكية، أن تستثمر في الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي لتطوير ترسانتها الجوية وإمدادها بطائرات آلية قادرة على القيام بمهام المراقبة والتزويد والحماية، وتعطيل الدفاعات الجوية للخصم، والهجوم وتدمير أهداف العدو متى اقتضت الحاجة. حيث تهدف القوات الجوية إلى انتاج 1000-2000 طائرة تصل كلفة الواحدة منها إلى 3 ملايين دولار، وهو مبلغ بسير بالمقارنة مع كلفة المقاتلات الحربية.