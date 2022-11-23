ابتكار طائرة بدون طيار يمكنها الكشف عن الألغام الأرضية

ابتكر مراهق أوكراني يدعى إيغور كليمنكو نموذجا لطائرة بدون طيار يمكنها اكتشاف الألغام الأرضية (غير المتفجرة)، وإرسال إحداثياتها الدقيقة عن بعد إلى مستخدم الطائرة.

وتعد الألغام الأرضية غير المتفجرة بمثابة تهديد كبير في جميع أنحاء العالم، سواء للجنود أو المدنيين الذي يعيشون في المناطق التي تعصف بها الحروب.

وبينما تعد أجهزة الكشف عن المعادن هي الأكثر استخدامًا في أوكرانيا لاكتشاف الألغام الأرضية، فإن كليمنكو يرى أن الطريقة التقليدية التي تتم من على الأرض تنطوي على مخاطر عالية، وذلك بسبب وجود أنواع من الألغام الأرضية تستشعر الاهتزازات وتنفجر عندما يقترب شخص ما منها.

وقال المراهق البالغ من العمر 17 عاماً إن ابتكاره الذي يستخدم طائرة بدون طيار هو الطريقة الأفضل والأكثر إنسانية للكشف عن الألغام.

ويرى أنه ومن وجهة نظر لوجستية، يعتبر ابتكاره مفيدا أيضًا من حيث قدرة الطائرة المسيرة على التحليق في جميع الأوقات.