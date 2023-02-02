ابتكار ساعة ذكية فريدة مستوحاة من لعبة يابانية شهيرة
ابتكر فريق من الباحثين مؤخرًا نوعاً فريداً من الساعات الذكية مزودة بكائن حي بداخلها، وهي مستوحاة من لعبة "تماغوتشي" Tamagochi اليابانية الشهيرة.
وطور العلماء في جامعة شيكاغو هذه الساعة، التي تعمل فقط إذا ظل الكائن الحي بداخلها على قيد الحياة، في محاولة لاستكشاف العلاقات التي تربط الناس بأجهزتهم الحديثة.
يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الهواتف والساعات الذكية والحواسيب المحمولة جزءًا من الروتين اليومي، وقد أظهرت التجارب العلمية أن الكثيرين يشعرون أنهم لا يستطيعون العمل بشكل صحيح بدونها.
ولكن نتيجة للثقافة الاستهلاكية، لا يواجه معظمنا مشكلة في التخلص من أجهزتنا بمجرد أن نتمكن من شراء أدوات جديدة أكثر تقدمًا، حتى لو لم نكن بحاجة إليها حقًا.
ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة تجعلنا نشعر بمزيد من الارتباط بهذه الأدوات، فهل سيجعلنا ذلك نفكر مرتين قبل استبدالها؟ من هنا جاءت فكرة الساعة الغريبة المستوحاة من لعبة "تامشوغي" وهي جهاز على شكل بيضة يسمح للمستخدمين بالاعتناء بحيوان أليف رقمي عن طريق إطعامه وتدريبه وتأديبه.
وإذا لم يتم إعطاء الاهتمام الكافي للحيوان الأليف فإنه سيفارق الحياة، وسيتعين على اللاعبين البدء من جديد.
وكانت اللعبة تحظى بشعبية كبيرة في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولا تزال متاحة حتى اليوم.
وكانت هذه اللعبة هي الإلهام الأصلي لساعة ذكية فريدة، حيث تم استبدال الحيوان الأليف الرقمي بكائن حي في قالب لزج.
وتمثلت فكرة المشروع في استخدام بناء الساعة الذكية حول قالب يضم الكائن اللزج، وهو كائن موصل للكهرباء أحادي الخلية.
وللحفاظ على استمرار عمل الساعة، سيتعين على المستخدمين الحفاظ على الكائن على قيد الحياة، وإذا مات الكائن، ستتوقف الساعة عن العمل.
ولشرح كيفية عمل الساعة، فإنه يتم وضع الكائن الحي في جانب واحد من العلبة وعندما يتم تغذيته بمزيج من الماء والشوفان فإنه ينمو إلى الجانب الآخر من العلبة.
وبانتقال الكائن الحي أحادي الخلية من جانب لآخر فإنه يكون دائرة كهربائية تنشط وظيفة مراقبة معدل ضربات القلب، وفي حال تجاهل ذلك فإنه يصبح خاملاً ويتم قطع الدائرة.
ومن المثير للاهتمام، أن المستخدمين يمكن أن ينسوا الكائن الخاص بهم لأيام أو شهور أو حتى سنوات، حيث يمكن "إحياؤه" من خلال استئناف العناية به.
لكن العلماء أرادوا معرفة ما إذا كان مجرد معرفة وجود كائن حي خامل هناك قد أثر على علاقة الناس بالأداة.
وبعد عدة تجارب، أظهرت النتائج أن الناس أصبحوا أكثر ارتباطًا بساعاتهم الذكية، حتى إن بعضهم قام بتسميتها أو طلب من الآخرين إطعامهم عندما لا يتمكنون من فعل ذلك.
وكانت ردود الفعل على المرحلة الثانية من التجربة أكثر إثارة للصدمة حيث أعرب المشاركون عن شعورهم بالذنب أو حتى الحزن لرؤية الكائن يتلاشى.