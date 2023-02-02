ابتكار ساعة ذكية فريدة مستوحاة من لعبة يابانية شهيرة

وطور العلماء في جامعة شيكاغو هذه الساعة، التي تعمل فقط إذا ظل الكائن الحي بداخلها على قيد الحياة، في محاولة لاستكشاف العلاقات التي تربط الناس بأجهزتهم الحديثة.

يأتي ذلك في وقت أصبحت فيه الهواتف والساعات الذكية والحواسيب المحمولة جزءًا من الروتين اليومي، وقد أظهرت التجارب العلمية أن الكثيرين يشعرون أنهم لا يستطيعون العمل بشكل صحيح بدونها.

ولكن نتيجة للثقافة الاستهلاكية، لا يواجه معظمنا مشكلة في التخلص من أجهزتنا بمجرد أن نتمكن من شراء أدوات جديدة أكثر تقدمًا، حتى لو لم نكن بحاجة إليها حقًا.

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة تجعلنا نشعر بمزيد من الارتباط بهذه الأدوات، فهل سيجعلنا ذلك نفكر مرتين قبل استبدالها؟ من هنا جاءت فكرة الساعة الغريبة المستوحاة من لعبة "تامشوغي" وهي جهاز على شكل بيضة يسمح للمستخدمين بالاعتناء بحيوان أليف رقمي عن طريق إطعامه وتدريبه وتأديبه.