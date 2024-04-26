تحديثات جديدة "مزعجة" في ويندوز 11.. ما هي؟

طرحت "مايكروسوفت" تحديثا لنظام التشغيل ويندوز 11، لكن هذا التحديث قد يجلب معه بعض العيوب، منها أن يضيف إعلانات إلى قائمة "ابدأ"، ومن المتوقع أن يزعج هذا الأمر الكثير من المستخدمين.

والإعلانات في قائمة "Start" في ويندوز ليست جديدة، وليس من المستغرب أنها قادمة إلى ويندوز 11، فقد قامت مايكروسوفت في السابق باختبار الإعلانات في الإصدارات التجريبية، لكن هذا الأسبوع بدأت بطرح التحديث الذي يضع الإعلانات في قائمة "Start" في ويندوز 11 للمستخدمين العاديين.

ووفقًا لمايكروسوفت، ستتألف إعلانات قائمة ابدأ من تطبيقات Microsoft Store التي تم اختيارها من مجموعة صغيرة من المطورين، فيما ستظهر الإعلانات في قسم "Recommended" في قائمة "اStart" التي كانت تعرض في السابق فقط المستندات والصور التي استخدمتها أخيرًا.

وعند النقر فوق أحد الإعلانات، ستتم إعادة توجيهك إلى متجر مايكروسوفت لتنزيل التطبيق.