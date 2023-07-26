مالكة جوجل تخطط لدمج الذكاء الاصطناعي في خدمات جديدة

تعزيز الأرباح

وتجاوزت أرباح "ألفابت" في الربع الثاني من العام توقعات "وول ستريت" يوم الثلاثاء بدعم من الطلب المستمر على خدماتها السحابية وانتعاش الإعلانات.

وقفزت أسهم الشركة المالكة لجوجل 8% في تعاملات ما بعد الإغلاق.

ويتوقع المحللون أن يقود الذكاء الاصطناعي التوليدي أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى في الفترة المقبلة.

ومع ذلك، تظهر النتائج الصادرة اليوم أن مبيعات الإعلانات لا تزال تحتل الصدارة في أرباح الشركة.

وارتفعت إيرادات "جوجل كلاود"، وهي من بين أكبر مزودي الخدمات السحابية، 28% إلى 8.1 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 7.75 مليار دولار.

وزادت مبيعات الإعلانات لوحدة "جوجل" لخدمة الفيديو، "يوتيوب"، 4.4% إلى 7.67 مليار دولار.

وسجلت "ألفابت" أرباحاً صافية قدرها 1.44 دولار للسهم في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بتقديرات تبلغ 1.34 دولار.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن إيرادات الربع الثاني بلغت 74.6 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات بلغت 72.82 مليار.