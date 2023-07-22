الذكاء الاصطناعي يؤجج الإضرابات في هوليود

وأدخُلت تكنولوجيا الذكاء الصناعي في كل جزء من صناعة الأفلام تقريبًا، حيث تم استخدامها لتقليل عمر الممثلين مثل هاريسون فورد في أحدث فيلم "إنديانا جونز" أو مارك هاميل في فيلم "الماندالوريان"، ولإنشاء صور متحركة لصامويل إل جاكسون، ولتقديم توصيات بشأن نتفلكس أيضاً.

وكانت مناقشات الذكاء الصناعي بين نقابة ممثلي الشاشة، الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، الذي يمثل أرباب العمل، قد تحولت من إطار نظري إلى معركة مريرة امتدت إلى الجمهور عندما جرى خوض الإضراب في 13 يوليو.

وبالرغم من إقرار جميع أطراف الإضراب بأن استخدام التكنولوجيا على نطاق أوسع أمر لا مفر منه، يتطلع الجميع الآن لتأسيس رقابة قانونية وإبداعية.

وكان عدد من الممثلين الغاضبين قد تداولوا على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات الشركة المقدمة لعروض الذكاء الصناعي "AMPTP" والذي قالت فيه: "نريد أن نكون قادرين على مسح صورة المؤدي في الخلفية، ودفع مقابل نصف يوم عمل، ثم استخدام صورة الفرد لأي غرض إلى الأبد دون موافقته".

وأضافت "نريد أيضًا أن نكون قادرين على إجراء تغييرات على حوار فناني الأداء الرئيسيين، وحتى إنشاء مشاهد جديدة، دون موافقة مسبقة، ونريد أن نكون قادرين على استخدام الصور والتشابهات والعروض الخاصة بشخص ما لتدريب أنظمة الذكاء الصناعي الإنتاجية الجديدة دون موافقة أو تعويض".