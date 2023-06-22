حقيقة تنصت "واتس أب" على هواتف أندرويد

كشف حساب لمطوري نظام "أندرويد" التابع لشركة غوغل، عبر "تويتر"، عن وجود خلل فني أثّر على عدد محدود من مستخدمي تطبيق "واتس أب" للتراسل الفوري.

وأدى ذلك الخلل إلى ظهور مؤشرات وإشعارات خصوصية خاطئة في لوحة معلومات الخصوصية، وفقًا لحساب المطورين.

وأرشد الحساب المستخدمين المتضررين إلى معالجة هذه المشكلة من خلال إبلاغهم بتحديث نسخة تطبيق "واتس أب" التي يمتلكونها على حساباتهم.

وجاء تفاعل الحساب في وقت ازدادت فيه الشكاوى من بعض المستخدمين من وجود إشعارات مريبة في لوحة الخصوصية على أجهزتهم، وكذلك ظهور تفعيل للميكروفون دون أن يستخدمه فعليًا صاحب الهاتف، ما أثار شكوكًا بشأن عمليات تنصت على هواتفهم.