بين مصدق ومكذب.. ظاهرة غريبة تصدم سكان منطقة نائية

شهد مجتمع "لاجامانو" Lajamanu النائي في أستراليا، ظاهرة كونية فريدة لا يمكن تصديقها، تمثلت في هطول الأمطار الرابع للأسماك في السنوات الخمسين الماضية.

ويقال في الظواهر العلمية إن الصواعق لا تضرب المكان ذاته مرتين، لكن من الواضح أن تلك المعلومة لا يمكن أن تقال عن ظاهرة تساقط الأسماك من السماء.

وتشهد بلدة لاجامانو القاحلة، الواقعة في المناطق النائية في الإقليم الشمالي، القليل جدًّا من الأمطار العادية، ولكنها شهدت ،بطريقة ما، ما لا يقل عن أربعة "أمطار سمكية" في نصف القرن الماضي.

وحدثت تلك الظاهرة النادرة مرة واحدة في عام 1974، ومرة أخرى في عام 2004، ومرة ثالثة في عام 2010، والأخيرة كانت الأحد الماضي، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

ورغم أن أقرب جسم مائي يحتوي على الأسماك يقع على بعد أميال عديدة، أقسم السكان المحليون أن الأسماك الحية بدأت تتساقط من السماء خلال عاصفة قوية، ولديهم صور لدعم هذه الادعاءات.

وقال أندرو جونسون جابانانغكا عضو مجلس الصحراء المحلي في لاجامانو: "لقد رأينا عاصفة كبيرة تتجه نحو مجتمعي واعتقدنا أنها كانت مجرد مطر".

وأضاف في مقابلة مع شبكة ABC News الإخبارية: "لكن عندما بدأ المطر يتساقط ، رأينا الأسماك تتساقط أيضًا، رأينا بعض السقوط الحر على الأرض. وبعضها يسقط على السطح".

وأردف: "كان أكثر الأشياء إدهاشًا رأيناه على الإطلاق. أعتقد أنها نعمة من الرب"، على حد قوله.