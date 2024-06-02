الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل سوق العمل بحلول 2030

من المتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق العمل بشكل كبير بحلول عام 2030؛ ما قد يتسبب في اضطرابات مماثلة لتلك التي حدثت خلال جائحة كوفيد-19 عام 2020، وفقًا لكويلين إلينغرود، الشريك الأول في شركة ماكينزي آند كومباني للاستشارات.

وبحسب تقرير نشره موقع business insider، كشف إلينغرود أن ما يقرب من 12 مليون عامل سيحتاجون إلى الانتقال إلى وظائف جديدة بسبب التقدم في الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات الست المقبلة.

وستشمل القطاعات الأكثر تأثراً بهذا التحول المساعدة الإدارية وخدمة العملاء وخدمة الطعام والتصنيع.

وتشمل هذه المجالات الأدوار التي غالبًا ما تتضمن مهام متكررة، وجمع البيانات، ومعالجة البيانات الأساسية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للأتمتة.

ويشير تقرير ماكينزي السنوي، الذي شارك في وضعه إلينغرود، إلى أن هذه الأدوار تمثل حوالي 85% من الوظائف التي من المحتمل أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي.