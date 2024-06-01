الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل "الهرم الأكبر" في مصر بطريقة مذهلة (صور)
أعاد الفنان الرقمي الفرنسي فينسنت سمادجا، تصور "الهرم الأكبر" الشهير في الجيزة في مصر، من خلال عدة أساليب ابتكرها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.
ووفق موقع "سي إن إن"، فإن التصاميم ولدت من شغف الفنان سمادجا في مصر وأهراماتها، حيث حملت الصور عنوان "ليت الهرم الأكبر الأيقوني في الجيزة يتزين بعدد لا يحصى من الإطلالات".
وقال إنه "كان يرغب في استكشاف من نوع آخر للهرم الأكبر، المعروف بهرم الملك خوفو، والجمع بين ماضي مصر العريق والخيال المعاصر".
وأكد الفنان الفرنسي أن النتائج "فاقت توقعاته"، حيث قدم له الذكاء الاصطناعي في كل صورة نسخة بديلة ومذهلة لهرم الملك خوفو، مع الحفاظ على عراقته وهالة الغموض من حوله.
واعتبر "سمادجا" أن روعة الهرم الأكبر تتمثل في قدرته على إثارة التساؤلات عن الحضارات القديمة، لافتًا إلى أن هذا "ما يجعله رمزًا للخلود وإلهام للفنانين".
وأثارت سلسلة الصور، التي نشرها، ردودًا إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد متابعون أن صوره عن الهرم، أثارت فضولهم للتعرف على تاريخ مصر القديمة.