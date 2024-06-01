الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل "الهرم الأكبر" في مصر بطريقة مذهلة (صور)

أعاد الفنان الرقمي الفرنسي فينسنت سمادجا، تصور "الهرم الأكبر" الشهير في الجيزة في مصر، من خلال عدة أساليب ابتكرها بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

ووفق موقع "سي إن إن"، فإن التصاميم ولدت من شغف الفنان سمادجا في مصر وأهراماتها، حيث حملت الصور عنوان "ليت الهرم الأكبر الأيقوني في الجيزة يتزين بعدد لا يحصى من الإطلالات".

وقال إنه "كان يرغب في استكشاف من نوع آخر للهرم الأكبر، المعروف بهرم الملك خوفو، والجمع بين ماضي مصر العريق والخيال المعاصر".