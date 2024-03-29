إيلون ماسك يطلق نسخة محسّنة من روبوت الدردشة "غروك"‎

قالت شركة الذكاء الاصطناعي "إكس.إيه.آي" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الخميس، إنها ستطلق نسخة محسنة من روبوت الدردشة "جروك".

وذكرت الشركة، في بيان، أن الإصدار الجديد، واسمه "جروك 1.5"، سيكون متاحاً للمختبرين الأوائل ومستخدمي "جروك" الحاليين على منصة "إكس"، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الشركة الناشئة أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو الأداء في المهام المتعلقة بالبرمجة والرياضيات.

وأطلق ماسك "إكس.إيه.آي"، العام الماضي، لإنشاء ما قال إنه سيكون "أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي الذي يبحث عن الحقيقة"، سعياً لإيجاد بديل لبرنامج "أوبن إيه.آي" المدعوم من مايكروسوفت وجوجل.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، طرحت الشركة الناشئة "جروك"، لمشتركي "إكس بريميوم+".