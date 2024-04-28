فاخر ويمكن استخدامه كمفتاح سيارة.. تعرف إلى هاتف "بوليستار"

تجهيزات فاخرة

وعلى الصعيد التقني، يأتي الهاتف الذكي "Polestar Phone" الجديد بتجهيزات فاخرة، حيث يشتمل على شاشة "LTPO-OLED" بلا حواف قياس 6.79 بوصة، بينما تبلغ دقة الوضوح 3192 × 1368 بيكسل.

ويبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز، بينما تبلغ شدة السطوع العادية 600 نيت وتصل في وضع السطوع الفائق إلى 1250 نيت، في حين تصل شدة سطوع "HDR" إلى 1850 نيت.

وينبض بداخل الهاتف المعالج "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3" مع ذاكرة وصول عشوائي "RAM" سعة 16 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 1 تيرابايت.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميغابيكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميغابيكسل، بالإضافة إلى فلاش LED على شكل حلقة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف الذكي بمستشعر بصمة الإصبع، كما أنه يدعم شبكة "Wi-Fi 6" وتقنية "Bluetooth 5.4"، وتقنية "NFC" والأشعة تحت الحمراء.

ويأتي الهاتف الذكي بسمك 7.98 ملم، بينما يبلغ وزنه نحو 213 غراماً، وتم تجهيزه ببطارية سعة 5050 مللي أمبير ساعة، والتي يتم شحنها لاسلكياً أو عبر منفذ USB-C، مع دعم الشحن اللاسلكي العكسي.

ويتمتع الهاتف الذكي "Polestar Phone" الجديد بحماية جيدة ضد الماء، وفقاً لفئة الحماية "IP68".