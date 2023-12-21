يتميز بالمتانة والخفة.. Asus تعلن عن حاسبها الجديد

ودعمت Asus الحاسب بتقنيات للاتصال مع شبكات WiFi 6E، وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل لمكالمات الفيديو، و4 منافذ USB-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي USB-A، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل الحاسب بذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بسعات تتراوح ما بين 8 و16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية PCI Express M.2 بسعة 512 غيغابايت، ونظام تشغيل ChromeOS.وفق .3dnews