حاسب Asus الجديد
حاسب Asus الجديدمتداولة

يتميز بالمتانة والخفة.. Asus تعلن عن حاسبها الجديد

كشفت  Asus عن حاسبها الجديد ExpertBook CX54  والمجهز بأحدث معالجات Intel.

حاسب Asus  جاء بعدة أنواع من المعالجات منها: Intel Core Ultra 5 125U، وCore Ultra 5 135U وCore Ultra 7 155U وCore Ultra 7 165U.

ويتميز هيكل الحاسب الجديد  بالمتانة والخفة اذ  يزن 1.3 كلغ فقط، وبسماكة 16 ملم تقريبا، كما زوّد الجهاز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، معدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

حاسب Asus الجديد
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ودعمت  Asus الحاسب بتقنيات للاتصال مع شبكات WiFi 6E، وكاميرا بدقة 8 ميغابيكسل لمكالمات الفيديو، و4 منافذ USB-C، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذي USB-A، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل الحاسب بذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بسعات تتراوح ما بين 8 و16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية PCI Express M.2 بسعة 512 غيغابايت، ونظام تشغيل ChromeOS.وفق .3dnews

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