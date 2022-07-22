مزاد لنموذج حاسوب أبل الأول بأكثر من 500 ألف دولار

طرح أحد نماذج حاسوب أبل الأول (Apple Computer A)، والذي كان مملوكا لمؤسس الشركة ستيف جوبز، في مزاد الخميس، بأكثر من 500 ألف دولار.

وتم تجهيز مكونات الحاسوب في عام 1975 بواسطة ستيف وزنياك، أحد مؤسسي أبل، وقام ستيف جوبز بتوضيح طريقة عمل الحاسوب لباول تيريل، وهو مؤسس متجر (The Byte Shop) في كاليفورنيا، وبعد ذلك أصبح متجر ”تيريل“ هو أول متجر يعرض حاسوب أبل، والذي تم ترويجه تحت اسم (Apple-1)، للبيع مقابل 666.66 دولار للجهاز الواحد، وقد اشترى تيريل 50 جهازا لعرضهم للبيع.

وجرى التحقق من مدى موثوقية النموذج (Apple Computer A) المعروض للبيع، وذلك من خلال مطابقته ببعض الصور الملتقطة من جانب تيريل في 1976، وقد تم التأكد أيضا من كافة تفاصيلها وتصميمها ومواصفاتها عبر الخبير كوري كوهين، والذي كان أحد المهندسين الذين عملوا على النموذج الأولي.

وبحسب ما ذكره بيت المزادات (RR Auction)، فإن نموذج الحاسوب يعاني من بعض التلف، وذلك نتيجة للتلف بسبب الضغط على الجزء العلوي من الجهة اليمنى؛ مما تسبب بحدوث صدع يمتد من المنطقة المجاورة لمصدر الطاقة الرئيسي الخاص للنموذج.

وكان من السمات المميزة للنموذج، استخدام 3 مكثفات برتقالية اللون، وذلك على عكس المكثفات الزرقاء المستخدمة لإنتاج الحاسوب التجاري (Apple Computer 1).

يُذكر أن النموذج الأولي ظل في العقار المعروف باسم ”جراج أبل“، لسنوات طويلة، قبل منح جوبز النموذج لمالكه الحالي، وفي ذلك الوقت تم إقصاء مؤسس أبل من الشركة بواسطة مجلس إدارتها، بعد عدم اقتناعهم بنموذجه الأولي، والذي كان يرى أنه يستحق فرصة ثانية لإعادة عرضه أمام مجلس الإدارة، بدلا من التخلي الكامل عنه.

ويحمل النموذج اسما مكتوبا على تصميمه، ونتيجة ندرته وعدم وجود نسخة أخرى منه، فإنه من المتوقع بيعه بسعر باهظ.