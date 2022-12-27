منع تسلا من الترويج لسياراتها بأنها "ذاتية القيادة بالكامل"

وجدت شركة تسلا لمالكها الملياردير إيلون ماسك نفسها في مأزق جديد بعد قرار أمريكي جديد يمنع الشركة من الإعلان عن سياراتها على أنها "ذاتية القيادة بالكامل".

وسيكون هذا القرار ساريا في ولاية كاليفورنيا اعتبارا من العام المقبل بموجب قانون جديد في ولاية كاليفورنيا تم التوقيع عليه بمجلس الشيوخ ليصبح قانونا من قبل الحاكم جافين نيوسوم.

ويستهدف القرار تسويق شركة صناعة السيارات الكهربائية لميزات البرامج في بعض الطرز التي تشير ضمنيا إلى أن السيارات يمكنها قيادة نفسها بالكامل وهو ما لا يمكنهم ذلك.

وضغطت شركة إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية ضد مشروع القانون، بحجة أنه بالفعل يجعل العملاء على دراية بحدود التكنولوجيا، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يجب على مالكي سيارات تسلا في الولايات المتحدة دفع 15000 دولار إضافية لبرامج القيادة الذاتية الكاملة وكان مطلوبًا منهم الحصول على درجة أمان لا تقل عن 8 درجات.

ومع ذلك، أعلن إيلون ماسك، الذي يعاني من أزمات متلاحقة بعد استحواذه على شركة تويتر، مؤخرًا، أن أي شخص في أمريكا الشمالية يمكنه الآن طلب برنامج FSD.

ويتم إخبار السائقين أيضًا أنه بغض النظر عن قدرات البرنامج، يجب عليهم دائمًا الانتباه إلى الطريق والاستعداد لتولي عجلة القيادة في أي لحظة.

وسيمنع مشروع القانون الذي تم إقراره مؤخرًا أي مصنع أو تاجر من "تسمية أو تسويق مخادع" لميزات القيادة الذاتية.