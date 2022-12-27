منع تسلا من الترويج لسياراتها بأنها "ذاتية القيادة بالكامل"
وجدت شركة تسلا لمالكها الملياردير إيلون ماسك نفسها في مأزق جديد بعد قرار أمريكي جديد يمنع الشركة من الإعلان عن سياراتها على أنها "ذاتية القيادة بالكامل".
وسيكون هذا القرار ساريا في ولاية كاليفورنيا اعتبارا من العام المقبل بموجب قانون جديد في ولاية كاليفورنيا تم التوقيع عليه بمجلس الشيوخ ليصبح قانونا من قبل الحاكم جافين نيوسوم.
ويستهدف القرار تسويق شركة صناعة السيارات الكهربائية لميزات البرامج في بعض الطرز التي تشير ضمنيا إلى أن السيارات يمكنها قيادة نفسها بالكامل وهو ما لا يمكنهم ذلك.
وضغطت شركة إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية ضد مشروع القانون، بحجة أنه بالفعل يجعل العملاء على دراية بحدود التكنولوجيا، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
يجب على مالكي سيارات تسلا في الولايات المتحدة دفع 15000 دولار إضافية لبرامج القيادة الذاتية الكاملة وكان مطلوبًا منهم الحصول على درجة أمان لا تقل عن 8 درجات.
ومع ذلك، أعلن إيلون ماسك، الذي يعاني من أزمات متلاحقة بعد استحواذه على شركة تويتر، مؤخرًا، أن أي شخص في أمريكا الشمالية يمكنه الآن طلب برنامج FSD.
ويتم إخبار السائقين أيضًا أنه بغض النظر عن قدرات البرنامج، يجب عليهم دائمًا الانتباه إلى الطريق والاستعداد لتولي عجلة القيادة في أي لحظة.
وسيمنع مشروع القانون الذي تم إقراره مؤخرًا أي مصنع أو تاجر من "تسمية أو تسويق مخادع" لميزات القيادة الذاتية.
وينص نص مشروع القانون على أنه "يتطلب من تاجر أو مصنع يبيع أي سيارة ركاب جديدة مزودة بميزة أتمتة القيادة الجزئية" أو تقدم "أي تحديث للبرنامج أو ترقية للمركبة تضيف ميزة أتمتة القيادة الجزئية ، إلى" تزويد المشتري أو المالك بإشعار المستهلك الذي يصف وظائف وقيود هذه الميزات".
ويزيد القانون من سلامة المستهلك من خلال مطالبة التجار والمصنعين الذين يبيعون سيارات ركاب جديدة مزودة بميزة مساعدة القيادة شبه المستقلة لإعطاء وصف واضح لوظائف وقيود تلك الميزات.
وفي يوليو، كشفت تسلا أنها تمت قيادة ما مجموعه 35 مليون ميل بشكل مستقل منذ إطلاق الإصدار التجريبي الكامل للقيادة الذاتية في عام 2020 - وهذا الرقم أعلى بالتأكيد الآن.
وتم استخدام البرنامج المدعوم بالذكاء الاصطناعي والكاميرات المتعددة، في تلك المرحلة من قبل أكثر من 100000 مالك في أمريكا الشمالية.
وتقوم الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بالتحقيق في برامج مساعدة السائق في تسلا عبر تقارير متعددة عن الفرملة التي تحدث بشكل عشوائي أو دون سابق إنذار.