سيارة بتصميم غريب من تسلا "موديل 3" لدفن الموتى
أدخلت شركة تسلا إصدارًا خاصًا من سياراتها مجال "نقل الموتى" يندرج تحت فئة طراز Tesla Model 3 لتؤكد أن كل شيء يمكن أن يتحول إلى الكهرباء حتى رحلتك الأخيرة.
ويتميز الإصدار الجديد بتصميم غريب ملائم للغرض الذي صنعت السيارة من أجله وهو "نقل الموتى" من المنازل أو الكنائس إلى الجنائز والمقابر، كما أن لديها متسعًا من الوقت للشحن بين الرحلات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها القائمون على الجنازات وصناع القبور Tesla Model 3 رغم أن طرازات أخرى من سيارات تسلا وليف الكهربائية بالكامل كانت قيد الاستخدام لهذا الغرض.
وكشفت شركة "Derks" لصناعة سيارات الليموزين التي تتخذ من هولندا مقرًا لها النقاب عن هذه السيارة الجديدة المميزة من طراز Tesla Model 3 والتي تقول إنها مبنية على طراز 3 Standard Range Plus.
وبحسب الشركة، فإن أساس Tesla Hearse 3 هو "موديل 3"، المجهز بحزمة Standard plus range ومحرك خلفي، مما يعني أن المدى بعد التحويل يتراوح بين 350 و 375 كم.
ووفق ما أورده موقع electrek، فإن التعديلات التي تم إجراؤها على الطراز 3 واسعة جدًا وتجعل السيارة السيدان الكهربائية أكبر بكثير، كما أنها تحتوي على باب خلفي ضخم وستائر كهربائية في كل مكان من الخلف.
وتم تصميم Tesla Hearse 3 بشكل قياسي مع باب خلفي وجسم مركب وخفيف الوزن بنسبة 100٪، كما أن المركبة مزودة بأبواب جانبية صغيرة مع مساحات تخزين خلفها وأرضية صندوقية قابلة للتمديد.
وتم تجهيز السيارة بستائر كهربائية وإضاءة LED في منطقة الصندوق، ومن بين الخيارات سماء مرصعة بالنجوم ورفوف زهور قابلة للتمديد ودرج أسفل سطح السيارة.