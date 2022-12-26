سيارة بتصميم غريب من تسلا "موديل 3" لدفن الموتى

أدخلت شركة تسلا إصدارًا خاصًا من سياراتها مجال "نقل الموتى" يندرج تحت فئة طراز Tesla Model 3 لتؤكد أن كل شيء يمكن أن يتحول إلى الكهرباء حتى رحلتك الأخيرة.

ويتميز الإصدار الجديد بتصميم غريب ملائم للغرض الذي صنعت السيارة من أجله وهو "نقل الموتى" من المنازل أو الكنائس إلى الجنائز والمقابر، كما أن لديها متسعًا من الوقت للشحن بين الرحلات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها القائمون على الجنازات وصناع القبور Tesla Model 3 رغم أن طرازات أخرى من سيارات تسلا وليف الكهربائية بالكامل كانت قيد الاستخدام لهذا الغرض.