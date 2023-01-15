إصدار جديد من جهاز سوني walkman معزز بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة سوني اليابانية إصدارا جديدا من جهازها التاريخي Sony walkman المخصص لتشغيل الملفات الصوتية، وذلك بعد أكثر من 40 عامًا من طرح إصدار الكاسيت الأول للبيع.

ويتيح جهاز Walkman NW-A306 المعزز بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت حتى يتمكنوا من تنزيل الموسيقى والبث من الخدمات الرقمية بما في ذلك يوتيوب وسبوتيفاي.

ويستخدم NW-A306 أيضًا الذكاء الاصطناعي لترقية ملفات الموسيقى الرقمية المضغوطة إلى جودة أعلى، ويحتوي الإصدار الجديد على شاشة تعمل باللمس مقاس 3.6 بوصة بالإضافة إلى عناصر تحكم فعلية على الجانب بحيث يمكن للمستخدمين تغيير مستوى الصوت أو تبديل المسارات دون الحاجة إلى إخراجها من جيوبهم.

لكن الجهاز الجديد يكلف 349 جنيهًا إسترلينيًا، وهو ما يعتبر أكثر من سعر بعض الهواتف الذكية في السوق، علما أنه لا يمكن للجهاز إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية، بحسب صحيفة "ديلي ميل"، ويعمل NW-A306 على نظام أندرويد ويتيح الوصول إلى بعض التطبيقات الأساسية، بما في ذلك تطبيقات الموسيقى المهمة ومتصفح غوغل كروم.