"أبل" تُسهل هجرة مستخدميها إلى "أندرويد"
نشرت شركة "أبل" الأمريكية وثيقة جديدة تحدد جميع طرق امتثالها لقانون الأسواق الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، ومن بينها تسهيل التحول من "آيفون" إلى "أندرويد".
ولم تنص الوثيقة صراحةً على ما إذا كانت أي من هذه الميزات ستكون متاحة عالميًا أو ما إذا كانت ستكون حصرية للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي، علمًا أن العديد من خطط الشركة المعلنة مسبقًا للامتثال للقانون بما في ذلك القدرة على تشغيل متصفحات غير سفاري وتثبيت متاجر تطبيقات الطرف الثالث متاحة فقط في أوروبا.
وتقول "أبل" إنها تخطط لذلك نتيجة لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الخميس، مؤكدة أنها ستضيف أيضًا إمكانية نقل البيانات، بما في ذلك جعلها أكثر سهولة لنقلها إلى جهاز آخر غير تابع لشركة "أبل"، وذلك بحلول خريف عام 2025.
وثيقة امتثال أبل
وجاء الإعلان في وثيقة توضح بالتفصيل خطة امتثال "أبل" لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد، الهادفة إلى زيادة المنافسة في النظام البيئي للتطبيقات، من خلال مطالبة أبل بتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات الخاص بها.
وتجنبت "أبل" بذكاء التأثير المالي المحتمل لقانون الاتحاد الأوروبي على أعمالها من خلال إضافة رسوم جديدة للمطورين، على الرغم من رد الفعل العنيف لهؤلاء.
ويتم تحديث موقع البيانات والخصوصية الخاص بشركة "أبل" للسماح للمستخدمين بتصدير البيانات الخاصة بهم إلى أطراف ثالثة معتمدة، وفقًا للوثيقة.
ويمكن للمستخدمين اليوم طلب نقل صور "iCloud" الخاصة بهم إلى صور "غوغل" أو تنزيل البيانات المختلفة التي تم جمعها بواسطة تطبيقات "أبل"، مثل الملاحظات والتقويم وجهات الاتصال والخرائط ونشاط المحفظة والبريد وإشارات "Safari" المرجعية وقائمة القراءة والمزيد.
وتقول "أبل" إن المستخدمين سيتمكنون أيضًا من جدولة التنزيلات اليومية للبيانات الخاصة بهم لمدة 30 يومًا، أو التنزيلات الأسبوعية لمدة 180 يومًا.
وفيما يتعلق بموضوع الانتقال إلى أندرويد، لم تشارك "أبل" الكثير عن المشروع الجديد باستثناء القول إن حلها سيساعد مقدمي أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الآخرين على بناء حلول أفضل لنقل البيانات من "آيفون" إلى هواتف أخرى غير تابعة لـ"أبل".
ولم تستخدم الشركة فعليًا مصطلح "أندرويد" في المستند، ولكن من الواضح أن نظام تشغيل غوغل للهواتف المحمولة سيكون المستفيد الأكبر من هكذا مشروع.
وأشارت "أبل" إلى أن حلًا آخر لتصدير بيانات المتصفح إلى متصفح جديد على نفس الجهاز سيكون جاهزًا إما في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل عام 2025.
تطبيق مخصص
ويمكن في الوقت الراهن استخدام تطبيق "Switch to Android" من "غوغل" المخصص لأجهزة "iOS"، الذي يساعد بنقل المحتوى المهم، مثل جهات الاتصال والتقويمات والصور ومقاطع الفيديو والرسائل والمزيد من جهاز "آيفون" إلى جهاز "أندرويد".
لكن إمكانية نقل بعض البيانات الأقل أهمية لا تزال مفقودة، بما في ذلك التطبيقات المدفوعة وإشارات Safari والإنذارات والملفات المتنوعة الأخرى، ومن المفترض أن يساعد الحل الجديد لشركة "أبل" في سد بعض الثغرات، لكنها لم تذكر بعد ما الذي تهدف إلى تحسينه على وجه التحديد.