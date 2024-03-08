"أبل" تُسهل هجرة مستخدميها إلى "أندرويد"

وتقول "أبل" إنها تخطط لذلك نتيجة لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم أمس الخميس، مؤكدة أنها ستضيف أيضًا إمكانية نقل البيانات، بما في ذلك جعلها أكثر سهولة لنقلها إلى جهاز آخر غير تابع لشركة "أبل"، وذلك بحلول خريف عام 2025.

وثيقة امتثال أبل

وجاء الإعلان في وثيقة توضح بالتفصيل خطة امتثال "أبل" لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد، الهادفة إلى زيادة المنافسة في النظام البيئي للتطبيقات، من خلال مطالبة أبل بتخفيف قبضتها على متجر التطبيقات الخاص بها.

وتجنبت "أبل" بذكاء التأثير المالي المحتمل لقانون الاتحاد الأوروبي على أعمالها من خلال إضافة رسوم جديدة للمطورين، على الرغم من رد الفعل العنيف لهؤلاء.