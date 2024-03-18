تركيا تتخذ إجراء ضد "ميتا" لمشاركتها البيانات بين "إنستغرام وثريدز"

فرضت هيئة المنافسة في تركيا إجراء مؤقتا على شركة "ميتا بلاتفورمز" يهدف إلى عرقلة تبادل البيانات بين منصتي إنستغرام وثريدز، في الوقت الذي تحقق فيه في احتمال إساءة استخدام وضع الشركة المهيمن في السوق.

وفي ديسمبر كانون الأول وفقا لـ"رويترز"، أطلقت الهيئة تحقيقا حول شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتي التواصل الاجتماعي التابعتين لها إنستغرام وثريدز.

وقالت الهيئة إن الإجراء المؤقت سيظل قائما، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي لأن البيانات التي تم الحصول عليها ودمجها من خلال هذين التطبيقين يمكن أن "تنتهك قانون المنافسة وتسبب ضررا لا يمكن إصلاحه" في السوق.