الاشتباه بتسهيل "ميتا" بيع أدوية بشكل غير قانوني

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، إن مجموعة "ميتا" ومنصتَيها (إنستغرام وفيسبوك) يشتبه في أنها سهّلت وحققت أرباحا من مبيعات غير قانونية لأدوية، ما دفع مدعين فدراليين إلى فتح تحقيق جنائي في العام 2023.

واستشهدت الصحيفة الأمريكية، بوثائق وأشخاص قريبين من القضية، مبينة أن مذكرات استدعاء واستجوابات نفذت في إطار الإجراءات أمام هيئة محلفين كبرى، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويتعيّن على هيئة المحلفين تحديد ما إذا كانت منصتا "ميتا"، "تسهلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية وتستفيدان منها"، وبالتالي يجب مقاضاتهما، وفقًا للصحيفة، التي أكدت أنها اطلعت على مذكرات الاستدعاء التي أصدرت في العام 2023.