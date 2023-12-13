لتجاوز عقوبات واشنطن.. "هواوي" تطلق معالجا جديدا

طورت شركة هواوي معالجها الجديد Kirin 9006C بتقنية 5 نانومتر، للهواتف والأجهزة الذكية.

ويحتوي المعالج الجديد ، الذي أطلقته بعد العقوبات التي فرضتها عليها الولايات الأمريكية على 8 أنوية أساسية، أربع أنوية A77 يصل ترددها إلى 3.13 غيغاهيرتز، و4 أنوية A55 بتردد 2.4 غيغاهيرتز.

وكشفت الشركة الصينية أن المعالج سيستعمل مع حواسب Qingyun L540 المحمولة التي أعلنت عنها مؤخرا، كما سيستعمل مع بعض الهواتف الذكية الجديدة، مثل أجهزة P70 التي ستطلق مطلع العام المقبل.