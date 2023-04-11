"علي بابا" تطرح نموذجها للذكاء الصناعي التوليدي

طرحت مجموعة علي بابا الصينية القابضة، اليوم الثلاثاء، نموذجها للذكاء الصناعي التوليدي، وهو نسختها من التكنولوجيا المستخدمة لتشغيل روبوت الدردشة "تشات جي.بي.تي"، وقالت إن هذه التكنولوجيا ستدمج في جميع تطبيقات الشركة في المستقبل القريب.

جاء هذا الكشف في أعقاب إطلاق شركة سنس تايم مجموعة كبيرة من منتجات الذكاء الصناعي الجديدة هذا الأسبوع، وفي أعقاب نشر الحكومة مسودة قواعد تحدد كيفية إدارة خدمات الذكاء الصناعي التوليدي.