علي بابا تختبر أداة تشبه تشات جي.بي.تي

قالت مجموعة "علي بابا"، اليوم الأربعاء، إنها تطور أداة على غرار "تشات جي.بي.تي"، وإنها في مرحلة الاختبار الداخلي حاليًا، لتنضم بذلك إلى سباق تخوضه شركات التقنيات حول العالم لاستعراض قدرتها على مواكبة سرعة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وجاء بيان مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية بعدما أفادت صحيفة "توينتي فيرست سنتشري هيرالد" الاقتصادية بأن "علي بابا" تطور أداة قادرة على إجراء حوارات تشبه "تشات جي.بي.تي"، وأنها متاحة حاليًا لموظفي المجموعة لاختبارها.