"أرتميس".. الروبوت البشري الأسرع على الإطلاق
صمم باحثون أمريكيون، روبوتا بشريا متكاملا هو الأسرع على الإطلاق، ليؤدي مهمات متعددة بالاعتماد على تقنية غير مسبوقة للقفز والركض فوق أرض غير مستوية أو مستقرة.
وحقق الروبوت "أرتيميس" سرعة مشي تبلغ 2.1 متر في الثانية خلال الاختبارات، فضلا عن كونه أول روبوت قادر على الركض.
ويخطط الباحثون من جامعة "كاليفورنيا- لوس أنجلوس" لإشراك الروبوت في فعالية "روبو كاب" في فرنسا لعام 2023، ليثبت قدراته على الحركة والثبات في مباراة لكرة القدم.
ويبلغ طول "أرتميس" 142 سنتيمترا، ويزن 38.5 كيلوغرام، ويمتاز تقنيا عن غيره بمحركات تحول الطاقة إلى حركة.
وصممت محركات الروبوت بشكل مشابه لآلية عمل العضلات البشرية، من حيث المرونة والتحكم بالقوى، على خلاف المحركات الصلبة في الروبوتات الأخرى.
وقال الأستاذ الدكتور دينيس هونغ، المشارك في البحث: "تعود قدرة الروبوتات على التوازن خلال المشي والركض على أرض غير مستوية إلى محركات مرنة تسمح برفع كلتا القدمين عن الأرض، ما يجعلها فريدة من نوعها"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.
وطور الباحثون محركات الروبوت لتعمل على الكهرباء بدلا من النظام الهيدروليكي، الذي يعتمد على اختلاف ضغط السوائل لتوليد الحركة، ما يقلل من الضجيج الناتج عن عملها، ويجعلها أكثر كفاءة ونظافة من الأنظمة الهيدروليكية التي تتسرب سوائلها مع الوقت.
وجهز الفريق البحثي الروبوتات بمستشعرات تسمح لها بالتكيف مع البيئة المحيطة، فضلا عن مستشعر للقوى موجود في كل قدم ليساعد الروبوت على التوازن أثناء الحركة، وكاميرات ووحدة تحديد اتجاه في رأس الروبوت لاستقبال محيطه.
واختبر الباحثون قدرة "أرتميس" على المشي السريع في أرجاء الجامعة، وهم يخططون حاليا لاختبار مهاراته في الركض في لعبة كرة القدم، مع تقييم قدرته على التعامل مع الأرض غير المنتظمة والأدراج، واستطاعته النهوض بعد أن يقع على الأرض، وإمكانية حمله للأشياء.
وقال هونغ: "نحن متحمسون جداً لاختبار (آرتيميس) على الأرض، ما يساعدنا على نشر التقنية والعلوم والهندسة بين جماهير جديدة".
ويأمل الباحثون في توظيف قدرات "أرتميس" مستقبلا في مختلف المهمات الصناعية والطبية التي يقوم بها البشر بشكل دوري.