"أرتميس".. الروبوت البشري الأسرع على الإطلاق

ويخطط الباحثون من جامعة "كاليفورنيا- لوس أنجلوس" لإشراك الروبوت في فعالية "روبو كاب" في فرنسا لعام 2023، ليثبت قدراته على الحركة والثبات في مباراة لكرة القدم.

ويبلغ طول "أرتميس" 142 سنتيمترا، ويزن 38.5 كيلوغرام، ويمتاز تقنيا عن غيره بمحركات تحول الطاقة إلى حركة.

وصممت محركات الروبوت بشكل مشابه لآلية عمل العضلات البشرية، من حيث المرونة والتحكم بالقوى، على خلاف المحركات الصلبة في الروبوتات الأخرى.

وقال الأستاذ الدكتور دينيس هونغ، المشارك في البحث: "تعود قدرة الروبوتات على التوازن خلال المشي والركض على أرض غير مستوية إلى محركات مرنة تسمح برفع كلتا القدمين عن الأرض، ما يجعلها فريدة من نوعها"؛ وفقا لموقع تك إكسبلور.