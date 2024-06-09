"أبل" قد تخطف الأضواء بتطبيق كلمات المرور
تُرجّح التسريبات أن تقدم شركة "أبل" الأمريكية تطبيق كلمة مرور جديد لمستخدمي "iOS" خلال حدث "WWDC 2024"، المُقررة إقامته من الـ10 إلى الـ14 من شهر حزيران/يونيو الجاري.
وسيسمح التطبيق للمستخدمين بإدارة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم، بحيث ستسمح "أبل" للمستخدمين بحفظ كلمات المرور الخاصة بهم.
وتتنافس "أبل" عبر تطبيقها الجديد مع أبرز مشغلي برامج إدارة كلمات المرور، مثل "1Password "، و"LastPass".
توسيع دعم التطبيق
وسيعمل التطبيق عبر فصل كلمات المرور إلى فئات مختلفة، مثل: الحسابات، وشبكات "واي فاي"، ومفاتيح المرور.
وستقوم "أبل" بتوسيع الدعم للتطبيق ليشمل نظام التشغيل "ويندوز"، ولا توجد معلومات عن مستخدمي "أندرويد".
ومن المحتمل أن يتم طرح تطبيق كلمة المرور الجديد في أنظمة التشغيل "iOS 18" و"iPadOS 18" و"macOS 15"، ومن المتوقع أيضًا أن يعمل التطبيق على سماعة الرأس "Vision Pro".
وسيكون التطبيق الجديد، مجانيًا، ويأتي كجزء من نظام التشغيل، وتم إعداده لتعزيز إدارة تسجيل الدخول الحالية التي توفرها "iCloud Keychain".
وستتم مزامنة تطبيق كلمات المرور عبر الأجهزة، التي تستخدم "iCloud"، ولكنه سيكون أسهل في الاستخدام، وسيوفر ميزات إضافية مما يجعله أشبه بتطبيقات إدارة كلمات المرور المستقلة المنافسة.
وسيذكر التطبيق المستخدمين أيضًا باستخدام "TouchID" أو "FaceID" بدلاً من كلمات المرور حيثما أمكن ذلك، وسيقوم أيضًا بملء كلمات المرور الخاصة بك تلقائيًا عند تسجيل الدخول إلى موقع ويب أو تطبيق، وسيعمل أيضًا بمثابة تطبيق مصادقة "Authenticator".
تحديثات مقبلة
ومن المرجح أن تعلن الشركة خلال الحدث عن تحديثات برامج مثل "iOS 18" مع التركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.
ويتوقع أيضًا أن تعلن "أبل" عن شراكة مع "OpenAI" لاستخدام تقنيتها لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي عبر منتجات "أبل"، لكن يرجح أن تكون ميزة الذكاء الاصطناعي لدى "أبل" خدمة اشتراك.
كما يتوقع أيضًا أن تصدر "أبل" تحديثات جديدة لأنظمة: "iOS" و"iPadOS" و"macOS" و"watchOS" و"tvOS" و"visionOS" في ذات الحدث.