"أبل" قد تخطف الأضواء بتطبيق كلمات المرور

وستقوم "أبل" بتوسيع الدعم للتطبيق ليشمل نظام التشغيل "ويندوز"، ولا توجد معلومات عن مستخدمي "أندرويد".

ومن المحتمل أن يتم طرح تطبيق كلمة المرور الجديد في أنظمة التشغيل "iOS 18" و"iPadOS 18" و"macOS 15"، ومن المتوقع أيضًا أن يعمل التطبيق على سماعة الرأس "Vision Pro".

وسيكون التطبيق الجديد، مجانيًا، ويأتي كجزء من نظام التشغيل، وتم إعداده لتعزيز إدارة تسجيل الدخول الحالية التي توفرها "iCloud Keychain".