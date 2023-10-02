خطط صينية لتعزيز الابتكار في مجال القيادة الذكية للمركبات
كشفت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين عن سعي الصين لدعم شركات تصنيع المركبات الذكية، من خلال إنشاء مجموعات معنيّة بتعزيز الابتكار، في وقت تسارع فيه نحو وضع معايير لخاصيّة القيادة المساعدة، والقيادة الذاتية بحلول عام 2025.
وأعلنت الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في يوليو/تموز هدفها للوصول إلى مثل هذه المعايير، وجعلت المركبات الذكية المتصلة محور اهتمام إستراتيجي طويل المدى في خطتها لتصبح رائدًا عالميًّا في المجال الذي لا يزال ناشئًا.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الصين ستدعم الشركات في تشكيل "اتحادات للابتكار" تمكّنها من التعلم من نقاط قوة بعضها البعض لتحقيق إنجازات تكنولوجية.
وتهدف الصين إلى إتقان التقنيات الأساسية للقيادة الذاتية المتقدمة، وتحقيق هدف تسيير المركبات ذاتية القيادة على الطرق في البلاد في محاولة لتصبح الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.
لكن شركات صينية مثل "بايدو" وغيرها تواجه تحديات جيوسياسية؛ إذ تفرض الولايات المتحدة قيودًا على تصدير التكنولوجيا، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من شركات غربية مثل "تسلا" في تطوير هذه التكنولوجيا.