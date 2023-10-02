خطط صينية لتعزيز الابتكار في مجال القيادة الذكية للمركبات

كشفت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين عن سعي الصين لدعم شركات تصنيع المركبات الذكية، من خلال إنشاء مجموعات معنيّة بتعزيز الابتكار، في وقت تسارع فيه نحو وضع معايير لخاصيّة القيادة المساعدة، والقيادة الذاتية بحلول عام 2025.

وأعلنت الصين، وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، في يوليو/تموز هدفها للوصول إلى مثل هذه المعايير، وجعلت المركبات الذكية المتصلة محور اهتمام إستراتيجي طويل المدى في خطتها لتصبح رائدًا عالميًّا في المجال الذي لا يزال ناشئًا.