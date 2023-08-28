"إكس بانغ" تطلق سيارة كهربائية ذكية من الفئة الأولى

تتجه شركة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بانغ"، إلى إطلاق سيارة من طراز الفئة الأولى، العام المقبل، تحت علامة تجارية جديدة تسمى حاليا "مونا".

وتهدف الشركة من ذلك، إلى التوسع في قطاع السوق الشامل مع تسعير السيارة بمبلغ 20 ألف دولار.

وتأتي السيارة الجديدة، بعد إعلان "إكس بانغ" عزمها الاستحواذ على وحدة السيارات الكهربائية الذكية التابعة لشركة "ديدي" العملاقة لخدمات نقل الركاب.

وشهدت الصين نموا كبيرا في إنتاج السيارات الكهربائية على المستوى العالمي، بالتزامن مع الدعوات للحد من استخدلم الوقود الأحفوري.