10 دقائق شحن فقط.. بطارية تشغّل سيارة كهربائية لـ600 كيلومتر

كما يمكن لبطارية الليثيوم والحديد والفوسفات أن تصل إلى 1000 كيلومتر عند الشحن الكامل، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وأوضحت أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات النظيفة في العالم، أنها تستجيب للسائقين الذين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن المدى والبنية التحتية للشحن، وتشكل القضيتان عقبتين رئيسيتين أمام اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق أوسع.

والبطارية الجديدة عبارة عن ترقية لبطارية Shenxing، التي تم الإعلان عنها في آب/ أغسطس الماضي، إذ يمكن لهذا الإصدار تشغيل السيارة لمسافة 400 كيلومتر من شحن لمدة 10 دقائق، أو ما يصل إلى 700 كيلومتر بشحن كامل، ويستخدم في 50 طرازاً من طراز السيارات الكهربائية، بما في ذلك أحد عروض شاومي، سيارة SU7.