تتبع العين وموسيقى اللمس.. هذا ما ستجلبه أبل إلى آيفون وآيباد
من المزمع أن تطلق آبل، ميزات جديدة بشأن إمكانية الوصول، مثل: تتبع العين، واللمسات الموسيقية، والاختصارات الصوتية، في حين من المتوقع أن تكون هذه التحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كجزء من تحديثات صانع آيفون لنظام التشغيل iOS 18.
ميزة تتبع العين
ستستفيد ميزة تتبع العين لأجهزة "iPad وiPhone"، المصممة للمستخدمين ذوي الإعاقات الجسدية، من الكاميرا الأمامية للتنقل بين العناصر الموجودة في التطبيق، إلى جانب وظائف، مثل: الأزرار المادية، والسحب، والإيماءات الأخرى.
وتقول شركة أبل إن الميزات هذه ستستفيد من التعلم الآلي، حيث سيتم تخزين البيانات الخاصة على الجهاز، ولن تتم مشاركتها مع الشركة أو على السحابة.
الموسيقى اللمسية
جرى تصميم الموسيقى اللمسية للمستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع، حيث ستستخدم هذه الميزة محرك النقر الخاص بجهاز "iPhone" لتشغيل النقرات والاهتزازات على صوت الموسيقى.
وقالت شركة أبل إن اللمسات الموسيقية ستكون متاحة كواجهة لبرمجة التطبيقات للمطورين لتسهيل الوصول إلى الموسيقى في تطبيقاتهم، وفي السياق عينه، ستكون الاختصارات الصوتية على نظام التشغيل "iOS 18" متاحة على أجهزة "iPhone وiPad"، وستسمح للمستخدمين بتعيين عبارات مخصصة للمساعد سيري لتشغيل الاختصارات، والمهام المعقدة.
فهم الكلام غير المعتاد
أعلنت أبل أيضًا أن التحديثات المستقبلية ستتضمن ميزة تسمح لأجهزتها بالاستماع إلى الكلام غير المعتاد وفهمه، وستستخدم الميزة التعلم الآلي على الجهاز للاستماع إلى الكلام غير النمطي من أجل تعزيز التعرف على الكلام لنطاق أوسع من الكلام.
إشارات حركة السيارة
تشمل الميزات المقبلة الأخرى التي أعلنت عنها أبل إشارات حركة السيارة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل دوار الحركة للركاب في المركبات المتحركة عند استخدام أجهزة آيفون أو iPad، كذلك ستقدم أبل عناصر تحكم صوتية محسنة لـ "CarPlay"، بالإضافة إلى فلاتر الألوان، والتعرف على الصوت.
تحسينات على برايل
أعلنت الشركة أيضًا عن تحسينات على "VoiceOver"، والتي ستتضمن أصواتًا جديدة، وتحسينات على إدخال شاشة برايل، والكتابة بالتمرير للمستخدمين ضعاف البصر.