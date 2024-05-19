تتبع العين وموسيقى اللمس.. هذا ما ستجلبه أبل إلى آيفون وآيباد

من المزمع أن تطلق آبل، ميزات جديدة بشأن إمكانية الوصول، مثل: تتبع العين، واللمسات الموسيقية، والاختصارات الصوتية، في حين من المتوقع أن تكون هذه التحديثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كجزء من تحديثات صانع آيفون لنظام التشغيل iOS 18.

ميزة تتبع العين

ستستفيد ميزة تتبع العين لأجهزة "iPad وiPhone"، المصممة للمستخدمين ذوي الإعاقات الجسدية، من الكاميرا الأمامية للتنقل بين العناصر الموجودة في التطبيق، إلى جانب وظائف، مثل: الأزرار المادية، والسحب، والإيماءات الأخرى.