بعد رحلة تاريخية.. عودة مركبة إيلون ماسك الفضائية للأرض (فيديو)

أكملت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بنجاح، أول عملية إطلاق لصاروخها "ستارشيب"، مما يجعل ماسك على بعد خطوة واحدة من استعمار المريخ.

ونجحت المركبة الفضائية، المخصصة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، للمرة الأولى، بالهبوط في المحيط الهندي، بعد رحلة تجريبية استمرت لنحو ساعة، وفق "ديلي ميل".

وبعد دقائق من الإقلاع، انفصلت طبقة "سوبر هيفي" عن الصاروخ وعادت إلى الأرض، وهبطت بنجاح للمرة الأولى في خليج المكسيك.