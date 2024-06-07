بعد رحلة تاريخية.. عودة مركبة إيلون ماسك الفضائية للأرض (فيديو)
أكملت شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بنجاح، أول عملية إطلاق لصاروخها "ستارشيب"، مما يجعل ماسك على بعد خطوة واحدة من استعمار المريخ.
ونجحت المركبة الفضائية، المخصصة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، للمرة الأولى، بالهبوط في المحيط الهندي، بعد رحلة تجريبية استمرت لنحو ساعة، وفق "ديلي ميل".
وبعد دقائق من الإقلاع، انفصلت طبقة "سوبر هيفي" عن الصاروخ وعادت إلى الأرض، وهبطت بنجاح للمرة الأولى في خليج المكسيك.
وتابعت المركبة رحلتها حتى وصلت إلى الفضاء. وبعد نحو ساعة، عادت بدورها إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقرب من 25 ألف كلم/ساعة.
ويبلغ طول الصاروخ 400 قدم، ويتكون من طبقة الدفع في المركبة المسماة "سوبر هيفي بوستر" ووفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ نفسه.
وأقلع الصاروخ من قاعدة "ستاربايس" التابعة لشركة "سبيس إكس" في "بوكا تشيكا" في أقصى جنوب تكساس، في الساعة 8:50 صباحًا بالتوقيت الشرقي.
وأعلن ماسك أن هذه المهمة "إنجاز ملحمي" بعد أن حلقت المركبة الفضائية على ارتفاع 130 ميلاً فوق سطح الأرض، وهبطت بهدوء في المحيط الهندي كما هو مخطط.
وكان أحد الأهداف الرئيسية للرحلة هو العودة للغلاف الجوي الأرضي بشكل مضبوط أكثر مقارنة مع الاختبارات السابقة التي انتهت بانفجارات.
وشهدت المحاولات الثلاث السابقة انفجار النماذج الأولية في الجو أو تفككها أثناء إعادة الإقلاع، ولم تشهد التجربة الرابعة سوى تطاير بعض الأجزاء.