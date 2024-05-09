إعلان سار عن PlayStation 5 Pro
أشارت تقارير تقنية متعددة إلى أن شركة سوني تعمل على إصدار محدث من PlayStation 5.
ويقال إن وحدة التحكم القادمة المعروفة بـPlayStation 5 Pro والتي تحمل اسم Project Trinity ستحتوي على الكثير من الميزات، وستكون متاحة في وقت ما في الربع الأخير من هذا العام.
زيادة وحدات التخزين
وفي المعلومات، سيحتوي جهاز PlayStation 5 Pro على وحدة معالجة رسومات GPU بسرعة أساسية تبلغ 2.18 غيغا هرتز، وسرعات معززة تصل إلى 2.35 غيغا هرتز، إلى جانب بعض مكونات ذاكرة التخزين المؤقت المعاد هيكلتها.
وفي حين أن ذاكرة التخزين الموقت L2 بسعة 4 غيغابايت قد تكون هي نفسها، إلا أن سوني تفكر في مضاعفة ذاكرة التخزين الموقت L1 من 128 كيلو بايت إلى 256 كيلو بايت، مما يمكّن جهاز PlayStation 5 Pro من استيعاب الأعداد الأكبر من وحدات الحوسبة.
كما يقال أيضًا أنه تم مضاعفة ذاكرة التخزين الموقت L0 من 16 كيلو بايت إلى 32 كيلو بايت، مما قد يساعد في زيادة أداء تتبع الأشعة لوحدة التحكم. وهذا يعني أن وحدة التحكم القادمة قد تحقق زيادة في الأداء بنسبة 45% مقارنة بالإصدار الحالي.
سرعات أعلى
بحسب التقارير، سيكون جهاز PlayStation 5 Pro مقيدًا بعرض النطاق الترددي VRAM، وهو ما قد يكون السبب وراء الحد من تحسين الأداء إلى حوالي 45%.
وعلى الرغم من أن جهاز PlayStation 5 Pro سيتمتع بسرعات أسرع بكثير، إلا أنه لن يتمكن سوى عدد قليل من الألعاب من دفع وحدة التحكم التي طال انتظارها إلى أقصى حدودها.
ومن ناحية وحدة المعالجة المركزية، يقال إن جهاز PlayStation 5 Pro يوفر سرعات معززة على مدار الساعة تصل إلى 3.85 غيغا هرتز، وهو ما إذا كان هذا صحيحًا، فسيجعل وحدة التحكم القادمة أسرع بنسبة 10% فقط من جهاز PlayStation 5.
ويقال أيضًا إن شركة سوني ستكون تعمل على تقنية ترقية الصورة تسمى PlayStation Spectral Supersolution"، والتي يمكنها ترقية محتوى FullHD إلى 4K.
أما فيما خصّ الذكاء الإصطناعي، يمكن أن يحصل جهاز PS5 Pro على تعزيز هذه الميزة بفضل وحدة المعالجة العصبية NPU من AMD، وفقًا لتسريبات المواصفات الجديدة.