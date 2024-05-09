إعلان سار عن PlayStation 5 Pro

أشارت تقارير تقنية متعددة إلى أن شركة سوني تعمل على إصدار محدث من PlayStation 5.

ويقال إن وحدة التحكم القادمة المعروفة بـPlayStation 5 Pro والتي تحمل اسم Project Trinity ستحتوي على الكثير من الميزات، وستكون متاحة في وقت ما في الربع الأخير من هذا العام.

زيادة وحدات التخزين

وفي المعلومات، سيحتوي جهاز PlayStation 5 Pro على وحدة معالجة رسومات GPU بسرعة أساسية تبلغ 2.18 غيغا هرتز، وسرعات معززة تصل إلى 2.35 غيغا هرتز، إلى جانب بعض مكونات ذاكرة التخزين المؤقت المعاد هيكلتها.

وفي حين أن ذاكرة التخزين الموقت L2 بسعة 4 غيغابايت قد تكون هي نفسها، إلا أن سوني تفكر في مضاعفة ذاكرة التخزين الموقت L1 من 128 كيلو بايت إلى 256 كيلو بايت، مما يمكّن جهاز PlayStation 5 Pro من استيعاب الأعداد الأكبر من وحدات الحوسبة.

كما يقال أيضًا أنه تم مضاعفة ذاكرة التخزين الموقت L0 من 16 كيلو بايت إلى 32 كيلو بايت، مما قد يساعد في زيادة أداء تتبع الأشعة لوحدة التحكم. وهذا يعني أن وحدة التحكم القادمة قد تحقق زيادة في الأداء بنسبة 45% مقارنة بالإصدار الحالي.