"سوني" تبدأ "إنتاجا ضخما" لسماعات الرأس "PlayStation VR2"

كشفت تقارير تقنية جديدة أن شركة ”سوني“ اليابانية بدأت إنتاجا ضخما لسماعات الرأس ”PlayStation VR2“.

وأشارت الشركة إلى أنها ”ستحافظ على وتيرة إنتاج عالية حتى إطلاق السماعة في أوائل العام المقبل“.

وتهدف ”سوني“ إلى الحصول على مليوني وحدة من سماعات الرأس بحلول آذار/مارس 2023.

ومن المقرر أن تُعدل وتيرة الإنتاج بعد إطلاق السماعات بناء على المبيعات الأولية.

ولفتت التقارير إلى أن ”الإنتاج الضخم لسماعة الواقع الافتراضي بدأ في سبتمبر الماضي دون أي قيود في سلسلة التوريد“.

ومع استمرار ارتفاع الطلب على أجهزة ”بلاي ستيشن 5″، تخطط ”سوني“ أيضًا لإنتاج المزيد من وحدات التحكم في أوائل عام 2023.

ويواجه ”بلاي ستيشن 5“ مشكلة التوفر المحدود منذ إطلاقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ومع ذلك، يشعر بعض المستخدمين بالقلق بشأن سعر سماعات ”PSVR2″؛ بسبب ميزاتها الأكثر تقدما مقارنة بسابقها، خاصة أنها ستتنافس مع سماعات الواقع الافتراضي Quest 2 التي رفعت ”ميتا“ سعرها مؤخرا إلى 40،0 دولار بزيادة قدرها 100 دولار.

وكانت ”سوني“ استغرقت أكثر من عام حتى باعت مليوني وحدة من أول سماعة رأس ”PSVR“، إلا أنه تم إصدارها في وقت لم يكن فيه الواقع الافتراضي مألوفًا تمامًا كما هو الآن.

واعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2020، تم بيع خمسة ملايين وحدة من PSVR، ومع الإصدار الجديد من السماعات الجديدة تخطط سوني أن يكون لديها مليونا سماعة رأس جاهزة لفترة إطلاق PSVR2.

ووفقا للتقارير، هناك بعض الترقيات الواضحة على هذه السماعة الجديدة، حيث يمكن توصيل النظارات بمنفذ USB-C على جهاز PS5 على الفور دون أي متطلبات أخرى.

كما يوجد داخل سماعة الرأس شاشات OLED مزدوجة بدقة 2000 × 2040 بكسل.